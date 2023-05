„Model“ Haaland: Mega-Deal mit Luxusmarke!

„Fußballer des Jahres“ in England

Sportlich könnte es für Haaland nicht besser laufen. Vor wenigen Tagen wurde er von Englands Journalisten in seiner ersten Saison als „Fußballer des Jahres“ ausgezeichnet. Wettbewerbsübergreifend erzielte er sage und schreibe 52 Treffer für die „Citizens“, die in großen Schritten Richtung Meisterschaft stapfen.