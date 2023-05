Millionen-Bonus! Räumt Haaland heuer komplett ab?

Weitere Boni für Auszeichnungen

Haaland könnte noch weitere Boni für Auszeichnungen kassieren. Als Torschützenkönig der Liga würde er erneut 350 000 Pfund kassieren. Auszeichnungen wie „PFA Player of the Year“, „Football Writers‘ Player of the Year“ und die Aufnahme in das „PFA Team of the Year“ bringen dem Norweger wohl weitere saftige Prämien ein. Zudem gilt Haaland als Kandidat für den Ballon d‘Or - für diese Trophäe würde City offenbar nochmal 1,13 Mio. Euro (1 Mio. Pfund) springen lassen.