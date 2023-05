Haaland zu Englands Fußballer des Jahres gewählt

Besondere Auszeichnung für Superstar Erling Haaland: Der Torjäger ist in seiner Premieren-Saison in der Premier League von den Sportjournalisten zum „Fußballer des Jahres“ in England gewählt worden. Wie sein Club Manchester City am Freitag mitteilte, votierten mehr als 80 Prozent der mehr als 800 Mitglieder der „Football Writers‘ Association“ für den 22-jährigen Stürmer. Der Ex-Salzburger Haaland, der vor der laufenden Saison von Dortmund zu ManCity gewechselt war, hat in bisher 34 Ligaspielen 35 Tore erzielt.