Sehr extravagant! Alaba und Haaland modeln

Unter der Woche wird‘s für beide wieder ernst. Alaba spielt am Dienstag mit Real in der Champions League gegen Chelsea, Haaland am Mittwoch mit City gegen die Bayern. Beide verteidigen einen komfortablen Vorsprung aus dem jeweiligen Hinspiel. Beide werden wohl in der jeweiligen Startformation stehen. In gewohnter (Fußball-)Kluft.