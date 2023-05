Störenfriede in Wiener Lokalen festgenommen

Für zwei Unruhestifter endete in Wien am Sonntag die Nacht mit einer Anzeige: In Hernals wollte ein Mann trotz Hausverbot ein Lokal nicht verlassen, in Floridsdorf hatte ein 36-Jähriger mit Flaschen und Gläsern um sich geworfen. Beide Männer verhielten sich der Polizei gegenüber äußerst aggressiv.