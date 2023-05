Über Bau und Hospital zum Akademiechef

In der Jugend kickte der heute 39-Jährige für Heimatklub Piesendorf und begann seine berufliche Karriere am Bau. „Ich habe dann allerdings schnell gemerkt, dass das für mich nicht das Richtige ist“, erinnert sich der Pinzgauer. Er ging in den Pflegebereich, arbeitete im Krankenhaus und musste seine Fußballschuhe aus zeitlichen Gründen an den Nagel hängen. Nebenbei begann er Jus zu studieren, wenig später ging er in die Schweiz. „Ich habe beruflich ziemlich viele Dinge ausprobiert“, lacht er.