Bus begann während der Fahrt zu brennen

Bei den Löscharbeiten durch die Feuerwehr floss Motoröl des Busses in das Erdreich. Das Erdreich wurde anschließend von der Straßenmeisterei ausgehoben. Während dieser Arbeiten war die L212 in diesem Bereich in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.