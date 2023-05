Arnautovic bei 0:0 wieder mal in der Startelf

Drei Runden sind noch ausständig. Der 34-jährige Arnautovic stand erstmals seit dem 0:1 bei der AS Roma am 4. Jänner wieder in der Startelf. Für ihn schloss sich damit gegen die Römer ein Kreis. Die waren im Hinblick auf das Europa-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen am Donnerstag nicht in Bestbesetzung angetreten, so hatten etwa Stürmer Paulo Dybala und Tormann Rui Patricio gefehlt. In den jüngsten fünf Runden gab es drei Remis und zwei Niederlagen.