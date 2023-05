„Ich bekomme gute Laune, wenn der Beat stimmt“

Am 2. und 3. Juni führen Barbara Schöneberger und Hans Sigl auf der Seebühne in Mörbisch durch die „Starnacht am Neusiedler See“. Die „Krone“ sprach mit den beiden Moderatoren über Sickerwitze, Graf Andrássy, Kritiken, Quotendruck und den Klimawandel. PLUS: Gewinnen Sie jetzt 20x2 Karten!