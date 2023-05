In dieser neuen Location brunchen Mamas gratis!

Am Muttertag mit der Mama gediegen brunchen - das klingt gut! Aber wie jedes Jahr stellt sich dabei für viele die Frage: Wohin zum Muttertagsbrunch in Wien? Wir haben aus der Flut der Lokalempfehlungen mit dem Restaurant Donnersmarkt des Almanac Palais Vienna noch einen Geheimtipp für Kurzentschlossene gefunden - für alle, die ihre Mama in einer ganz besonderen Wiener Atmosphäre verwöhnen möchten. Umso schöner, wenn die Mütter das Brunchangebot sogar gratis genießen können.