Für „Junge Pflege“ wanderte Grazer nach OÖ aus

Österreichweit einzigartige Angebote

Aber auch mit zwei anderen Ausbildungsangeboten können junge Menschen - in dieser Form österreichweit einzigartig - bereits mit 15 Jahren, also direkt nach der Pflichtschule, in eine Pflegeausbildung einsteigen. Nämlich mit den Programmen „Pflegestarter*innen“ (an den Schulen der OÖ Gesundheitsholding) und „Pflege-Newcomer“ (am Ausbildungszentrum für Gesundheits- und Pflegeberufe in Wels des Klinikums Wels-Grieskirchen). Und dann kommt nun auch noch die Pflegelehre.