Wie Bettina durch Zeckenbiss arbeitsunfähig wurde

Experten-Tipps

Das empfiehlt auch Stephan Weigl vom Biologiezentrum Linz. „Die Krankheitserreger sind im Speichel der Zecke und werden bei Reizung verstärkt abgesondert. Wird die Zecke mit Öl oder Klebstoff eingerieben, passiert genau das“, so der Biologe. Sein Tipp: Das Tier nah an der Haut fassen und gerade herausziehen. Am besten, mit einer geeigneten Pinzette, aber notfalls auch mit den Fingernägeln, falls man gerade nichts anderes zur Hand hat.