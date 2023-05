SCR Altach gegen TSV Hartberg ab 17 Uhr LIVE

Der SCR Altach will den eigenen kleinen Vorteil im Abstiegskampf der Bundesliga vor dem direkten Duell mit der SV Ried behalten. Dazu nötig ist ein erfolgreicher Heimauftritt gegen den TSV Hartberg heute in der Cashpoint Arena in der 7. Runde der Qualifikationsgruppe. Altachs Trainer Klaus Schmidt steht vor einer emotionalen Partie, war er doch bis Mitte November 2022 bei den Steirern im Amt gewesen. Den Gegner kennt er daher genauestens. „Wichtig ist, dass wir die Bälle nicht nur hoch nach vorne schießen, sondern uns trauen, Fußball zu spielen. Die Hartberger müssen bewegt werden“, verlautete der 55-Jährige. Unter den vielen kreativen Spielern bei den Steirern zeigte er vor allem vor Donis Avdijaj Respekt. „Es wird ein massiver Punkt, den Spieler so gut als möglich aus dem Spiel zu nehmen“, betonte Schmidt.