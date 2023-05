Sie half 43 Kindern beim Start in ein neues Leben

Immer mehr Familien schlittern in Krisen

In den vergangenen Monaten ist der Bedarf an Pflegeplätzen gestiegen. „Momentan geben sich die Kinder die Klinke in die Hand“, sagt Winkler, die zwischenzeitlich sogar vier Kinder zu pflegen hatte. Seit 2019 ist sie beim Magistrat angestellt und bezieht zusätzlich zum Pflegegeld ein Fixgehalt. Eine weitere Stelle ist offen. Auch beim SOS Kinderdorf sind zwei Bereitschaftspflegeeltern fest angestellt, die Suche nach weiteren läuft. „Tatsächlich ist der Bedarf aktuell gestiegen, weil immer mehr Familien unter Druck geraten“, sagt Wolfgang Arming vom SOS Kinderdorf. Oft reiche eine einzige Zusatzbelastung wie Arbeitslosigkeit, Wohnungsverlust oder Krankheit, um das Gesamtgefüge zum Kippen zu bringen. „Oft stecken mangelnde Erziehungskompetenz, Erkrankungen, finanzielle Schwierigkeiten oder Sucht dahinter“, so Arming.