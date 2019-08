Letzte Krisenpflegemutter der Stadt darf bleiben

Eigentlich fallen Krisenpflegeeltern in den Zuständigkeitsbereich des Landes. Weil diese bis vor kurzem aber lediglich mit Pflegekindergeld honoriert wurden und sich immer weniger für die Pflege kleiner Kinder aus Krisensituationen fanden, nahm die Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) das Thema selbst in die Hand: Sie schuf die erste Festanstellung für die einzige Krisenpflegemutter in der Stadt Salzburg, Claudia Winkler. Für alle anderen Pflegeeltern im Bundesland gibt es seit Juli eine Anstellung über das SOS Kinderdorf.