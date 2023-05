Wenn Nahrungsmittel krank machen

Neue Forschungsergebnisse geben Hoffnung, dass zukünftig auch eine Therapie gegen Nahrungsmittelallergien möglich ist. In einer amerikanischen Studie wurde ein Pflaster getestet, das mittels Mikronadeln das Erdnussprotein direkt in die oberste Hautschicht einbringt. Es soll damit eine stark abgeschwächte oder ganz ausbleibende Immunantwort gegenüber der Allergenquelle erreicht werden. Das Pflaster gibt es noch nicht auf dem Markt, es befindet sich aber bereits in der klinischen Testphase.