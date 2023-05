Eingriffe ins Naturschutzgebiet in Herberstein

Naturschützer fürchten um Primel

Naturschützer sehen all diese Eingriffe kritisch und befürchten etwa, dass der Bestand der in der Klamm heimischen Herbersteinprimel dadurch Schaden genommen haben könnte. Das Land Steiermark pürft nun, ob ein Wiederherstellungsverfahren für die betroffenen Teile des Europaschutzgebietes eingeleitet wird. Inwieweit unter Naturschutz stehende Arten in der Feistritzklamm tatsächlich beeinträchtigt wurden, werde sich hingegen erst im Laufe von routinemäßigen Untersuchungen des Gebietes herausstellen.