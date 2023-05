Linzer Saunameister mit „Michael Jackson“-Aufguss

Zuletzt haben die beiden Saunameister der Wellnessoase Hummelhof das Training intensiviert, jede freie Minute im Seminarraum an ihrer Choreografie gefeilt. Fix ist schon jetzt: Es wird garantiert heiß, wenn Peter Traxler und Martin Winkler am Wochenende ihren allerersten Teambewerb beim Aufguss Masters in der Alpentherme Gastein bestreiten.