Mehr Bims für Graz: Ausbau von Remise ist nötig

Der öffentliche Verkehr in Graz soll in den kommenden Jahren kräftig anwachsen. Vor allem in Bezug auf die Straßenbahnen hat die Stadt eine große Erweiterung geplant. Mit der Entflechtung des Schienensystems der Innenstadt wurde ja bereits bereits begonnen - die aktuelle Großbaustelle in der Neutorgasse ist der (lästige) Vorbote.