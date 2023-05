FPÖ fordert jetzt Deutschpflicht für Pflegeberufe

„Das wird so nicht funktionieren“

Was die FPÖ daher fordert, seien Deutschkenntnisse als Voraussetzung für sämtliche Tätigkeiten im Pflegebereich. So sei es zwar nett, dass die Regierung etwa marokkanische Pflegekräfte anwerben will, aber „das wird so nicht funktionieren“, so Dagmar Belakowitsch. So bezweifelt sie etwa, dass Muslime die Körperpflege bei 80-jährigen Frauen übernehmen würden. „Frauen werden wir schon gar nicht bekommen“, glaubt die FPÖ-Sozialsprecherin.