Rätselraten bei der Austria vor Wiener Derby

„Jeder muss sich selbst hinterfragen“

„Die Spieler sitzen in der Kabine und hinterfragen sich schon auch selbstkritisch, warum wir so ohne diese Energie, die man in einem Heimspiel braucht, begonnen haben“, berichtete Wimmer aus der Kabine, er nimmt die Spieler auch in die Pflicht: „Jeder muss sich selbst hinterfragen, wie er sich auf ein Spiel vorbereitet, was er braucht, um sich zu pushen, um sofort da zu sein, da muss jeder Profi genug sein!“