ACSL-Footballer geben Rheuma-Awareness eine Bühne

Mit dem Rheuma Awareness Gameday will die Austrian College Sports League auch heuer wieder auf die Erkrankung, von der rund zwei bis drei Prozent der erwachsenen Bevölkerung betroffen sind, aufmerksam machen. Zudem soll die chronisch-entzündliche Erkrankung Ankylosierende Spondylitis (AS), besser bekannt unter dem Namen Morbus Bechterew, kommenden Samstag thematisiert werden. „Da AS nicht nur ältere Menschen betrifft, wie der Volksglaube vertritt, möchten wir gemeinsam mit AbbVie über diese Erkrankung aufklären!⁠“, schreibt die College-Liga auf Instagram.