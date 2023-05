Sichern Sie sich Tickets für „Das Lehrerzimmer“

„Das Lehrerzimmer“ (ab 12. Mai im Kino) ist ein packendes Drama, das die Geschichte von Carla Nowak (Leonie Benesch) erzählt, einer jungen und engagierten Lehrerin, die neu an der Schule ist und die siebte Klasse unterrichtet. Als Geld in der Klasse gestohlen wird, sehen sich Carla und ihre Kollegen gezwungen, einzugreifen und nach einer Lösung für das Problem zu suchen. Dabei gerät sie in einen Strudel aus Vertrauensverlust, Anschuldigungen und persönlichen Konflikten. Wir verlosen 3x2 Kinotickets für das Kino-Highlight!