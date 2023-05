Leclerc findet deutliche Worte zur Ferrari-Krise

„Ich habe nach dem Rennen mit Carlos gesprochen und wir waren uns einig, dass das Auto im Rennen sehr inkonstant ist und dass es praktisch unmöglich ist, ans Limit zu gehen. Das Auto ist unheimlich windempfindlich, speziell, wenn es so windig ist wie heute. In der einen Kurve hast du komplettes Untersteuern und in der nächsten Kurve Übersteuern. Dazu bin ich ständig aufgesetzt“, zählte Leclerc bei Sky eine stolze Liste an Fehlern auf.