Kennelbacher schrieb mit seiner Firma Geschichte

Bei der offiziellen Jubiläumsfeier in Wien rückte einmal mehr der kreativste Kopf, Firmengründer Friedrich Wilhelm Schindler, in den Mittelpunkt. Urenkelin Désirée Schindler hatte die Goldmedaille mitgebracht, die er bei der Weltausstellung in Chicago für seine vollelektrifizierte Küche erhalten hatte. Diese Auszeichnung wird künftig im Schauraum des Unternehmens zu sehen sein. Zudem gab Désirée Schindler einige Anekdoten rund um den Gründer zum Besten. So habe sich ihr Urgroßvaters nicht nur mit der Erfindung neuer Geräte befasst, sondern auch damit, wie die Menschen überhaupt zu Strom kommen. 1908 baute er das erste Wasserkraftwerk in Andelsbuch und versorgte den Bezirk Bregenz und Teile des Allgäus mit elektrischem Strom.