Triebtäter belästigt Mädchen und Frau, küsst Kind

Zu den Vorfällen in Fieberbrunn sei es laut Polizei Mitte dieser Woche gekommen. Der Verdächtige aus dem ostafrikanischen Land Burundi soll am Mittwoch mehrere Mädchen und eine Frau sexuell belästigt haben - in diesem Fall verbal. Die Mädchen radelten daraufhin mit ihren Fahrrädern sofort davon.