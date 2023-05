David Alaba: Mission 33 steht vor dem Abschluss

Ausrutscher in der Liga

Finalgegner ist am Samstag um 22 Uhr in Sevilla Osasuna. Für Real geht es im ersten Cup-Finale seit 2014 um den 20. Sieg in diesem Bewerb. Aber gerade in der Copa del Rey rutschte das „Weiße Ballett“ in der Vergangenheit gegen kleinere Klubs häufiger aus. Daher rechnet sich der kampf- und abwehrstarke Außenseiter aus Pamplona etwas aus. Zumal die „Königlichen“ in der Liga zuletzt 2:4 in Girona und 0:2 bei Real Sociedad verloren.