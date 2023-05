Erster Sommertag: Innsbruck knackte 25-Grad-Grenze

In einer südwestlichen Höhenströmung gelangen derzeit warme und energiereiche Luftmassen in den Alpenraum, unter Hochdruckeinfluss dominierte am Donnerstag zudem noch ruhiges und sonniges Wetter, heißt es vonseiten des Wetterdienstes Ubimet. Das machte sich in Innsbruck mit dem ersten Sommertag des Jahres bemerkbar - gegen 17 Uhr wurden in der Tiroler Landeshauptstadt knapp über 25 Grad gemessen.