Nach zehn Jahren Bauzeit: Med Campus wird eröffnet

14.000 Quadratmeter Forschungsfläche

Der vom Grazer Architektenbüro Riegler-Riewe Architekten geplante Großkomplex führt die klinischen Institute mit den bisher auf die Stadt verteilten nicht klinischen Instituten zusammen. „Diese Zusammenführung bringt riesige Vorteile in der Kooperation und für den Innovationsgeist“, zeigte sich Rektor Hellmut Samonigg gegenüber der APA zufrieden. Insgesamt stehen in dem Gebäude rund 14.000 Quadratmeter an Forschungsfläche und weitere 10.000 Quadratmeter an Lehrflächen für bis zu 5.000 Studierende zur Verfügung.