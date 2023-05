Jude Bellingham kurz vor Unterschrift bei Real!

Wenn der Deal denn durchgeht: Denn wie die spanische Sportzeitung „AS“ am Abend berichtete, habe Real eine Einigung dementiert. Die Madrilenen seien zwar an Bellingham interessiert, gingen aber davon aus, dass der BVB den Profi an den Meistbietenden verkaufen werde. Eine Einigung sei deshalb eher unwahrscheinlich und Real werde sich auf keinen Fall an einem Überbietungswettbewerb beteiligen.