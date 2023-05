Mercedes-Boss Wolff wird Gast-Lektor in Harvard

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff wird in Zukunft als Gast-Lektor an der Elite-Universität Harvard tätig sein. Wie der Formel-1-Rennstall am Dienstag mitteilte, wird der 51-jährige Wiener als „Executive Fellow“ an der Harvard Business School diverse Einblicke in seine Arbeit als Miteigentümer, CEO und Teamchef des F1-Teams von Mercedes geben.