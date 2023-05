Lebensgefährtin aus Eifersucht mit Messer verletzt

Montagabends wurde ein Notruf abgesetzt, indem angegeben wurde, dass sich eine Frau unabsichtlich mit einem Messer verletzt hätte. Als die Polizisten in der Wohnung eintrafen, wurde eine zweite Frau vorgefunden. Es stellte sich heraus, dass eine der beiden Frauen tatsächlich am Brustkorb verletzt wurde und stark blutete. Die andere Frau gestand, sie habe ihre Lebensgefährtin aus Eifersucht mit einem Messer bedroht, um von dieser die Wahrheit herauszubekommen. In der Hitze des Gefechts stach sie auf ihre Freundin ein und fügte ihr Schnittverletzungen im Brustkorb zu. Um die oberflächlichen Schnittwunden zu behandeln, wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.