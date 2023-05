Flüssiges Gold für Leona Königs Haut

Im 19. Mai findet das Galakonzert „Goldene Note 2023“ statt. Das ist jene Show (am 2. Juni, ab 20.15 Uhr in ORF 2), in der unter jungen Kunst-Talenten, entdeckt und gefördert von Leona König, die Besten der Besten eruiert werden. Sechs Mädchen und drei Burschen im Alter von 10 bis 18 Jahren wollen mit Instrumenten (von Querflöte bis zu Violine) oder Tanz die Jury überzeugen.