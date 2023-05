Rapid: Aufrüsten muss jetzt „billiger“ erfolgen

Nur schauen, nicht angreifen. Zum dritten Mal in sieben Jahren führte Rapids Weg am Pokal vorbei. Auch die Verlierer-Medaille rissen sich Kapitän Burgstaller und Co. nach dem 0:2 gegen Sturm sofort vom Hals. Aus der Traum - wieder kein Titel. Und was jetzt? Leere.