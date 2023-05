Rapid hat sich „selbst in die Bredouille gebracht“

Nun wartet Duell mit Bullen

Hadern sollte Rapid nicht zu lange. Sonntag steht die Partie in Salzburg an. Dem aktuellen Vierten der Tabelle (21 Punkte) sitzt der Stadtrivale Austria (19) und auch Austria Klagenfurt (18) im Nacken. Der drittplatzierte LASK (30) ist außer Reichweite. Platz vier berechtigt durch Sturms Cupsieg nun zur fixen Teilnahme an der Qualifikation zur Conference League. Rapid werde um diesen Platz kämpfen, kündigte Barisic an. „Niederlagen gehören zum Sport dazu“, betonte er. „Die Frage ist, was man daraus macht.“