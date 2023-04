Vorarlberg belegt Platz im traurigen Spitzenfeld

Vorarlberg wird von seinen Bewohnern gerne als fortschrittlich und innovativ gesehen. In Sachen Unfallvermeidung im Straßenverkehr hat das Ländle aber noch ein weites Stück zu gehen - insbesondere, was das Fahren unter Alkoholeinfluss angeht. Denn wie die Statistik Austria erhoben hat, lag der Anteil an Alko-Unfällen auf Vorarlbergs Straßen im Jahr 2022 bei 10,2 Prozent. Höher ist dieser Wert im Bundesländervergleich nur noch im Burgenland (11,7). Am wenigsten Alko-Unfälle passierten in Wien (4,1 Prozent), der Österreich-Schnitt liegt bei acht Prozent.