WSG Tirol gegen TSV Hartberg ab 17 Uhr LIVE

Für die Tiroler könnte das Hartberg-Doppel - das „Rückspiel“ folgt am 6. Mai in der Steiermark - gelegen kommen, gelten die Steirer doch als Lieblingsgegner. Die WSG ging in den jüngsten fünf Duellen als Sieger hervor, darunter in dieser Saison mit 2:1 zu Hause und 5:1 auswärts. Sollte dieser Trend fortgesetzt werden, kann die Truppe von Coach Thomas Silberberger auch den Blick nach oben richten und an ein mögliches Antreten im Europacup-Play-off der Liga denken. Tabellenführer Austria Lustenau ist ja nur vier Zähler entfernt.