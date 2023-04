Leukämie: Kyle (16) starb 24 Stunden nach Diagnose

Albtraum in Notaufnahme „erst begonnen“

Es wurde immer schlimmer. Mutter Jodi Taffe entschied am nächsten Morgen, den Rettungsdienst zu rufen, der ihren Sohn in die Notaufnahme brachte: „Dort hat unser Albtraum erst begonnen.“ Die Ärzte informierten die entsetzten Eltern, dass der Schüler an einer Blutinfektion leidet, die durch unbehandelte Leukämie ausgelöst wurde.