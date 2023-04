Jetzt kommt die Krone von Queen unter den Hammer

Sammlung blieb Jahrzehnte unberührt

Mercury war am 24. November 1991 im Alter von 45 Jahren in London an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Seit seinem Tod sei die Backsteinvilla „Garden Lodge“ im vornehmen Stadtteil Kensington liebevoll in ihrem ursprünglichen Zustand belassen worden und gebe erst jetzt ihre Geheimnisse preis, so das Auktionshaus.