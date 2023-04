Babler und Doskozil werben in Salzburg

Jetzt kommen die beiden anderen aber nach Salzburg. Den Auftakt macht heute um 19.30 Uhr im Hofbräu Kaltenhausen Babler. Der Traiskirchener Bürgermeister ist morgen, Freitag, um 18 Uhr auch im Stanislaus-Pacher-Haus in der Stadt Salzburg. Am Samstag um 10 Uhr ist schließlich Burgenlands Landeshauptmann Doskozil im Parkhotel Brunauer in der Stadt. Bei prominenten Roten im Bundesland gibt es eine klare Tendenz Richtung Doskozil.