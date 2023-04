Riccardo Muti mit missionarischem Ernst

Während Mendelssohn so enormes Gewicht erhält, beeindrucken die Philharmoniker in Hindemiths Konzertmusik op. 50. Wo hört man Blechbläser sonst so satt, zart und präzise? Dann ist da noch Mozarts „Haffner-Sinfonie“. Und, nun ja. Wie bei einer getrimmten Hecke steht hier nichts über, kein Dorn sticht, jede Note ist subtil. Doch ertappt man sich beim Wunsch nach etwas Diesseitigkeit und Feuer. Um nicht zu sagen: Unterhaltung.