Raiffeisenbanken Vorarlberg mit Ergebnis zufrieden

„Normale“ Zinsen erwartet

Als nächstes erwartet der Bankenmanager eine Rückkehr in eine „normale Zinswelt“. Die Entwicklung der Zinsen sei allerdings noch nicht abschließend geklärt, so der Vorstandsvorsitzende. Von gravierenden Problemen der Kreditnehmer konnte Alge nicht berichten. Trotz der Teuerung würden sich nur einzelne Kunden melden, die Schwierigkeiten mit ihrer Kreditrate haben. Es sei allerdings zu beobachten, dass die Konto- und Sparbuchstände rückläufig seien. Dieses Geld fließe in die Kredittilgung und in die Lebenshaltung.