Geiselnahme in Berlin-Schöneberg endete blutig

Eine Geiselnahme in einem Geschäft - laut einem dpa-Fotografen handelt es sich um einen Antiquitäten-Laden - in Berlin-Schöneberg hat Dienstagfrüh ein blutiges Ende genommen. Spezialkräfte drangen um kurz nach 2.30 Uhr morgens in das Geschäft auf der Keithstraße ein und befreiten einen Mann.