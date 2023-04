FPÖ-Erfolge: Geht der blaue Vormarsch weiter?

Dankl (KPÖ) will Teil des Politikergehalts spenden

Für eine Wahl-Sensation sorgten die Kommunisten. Kay-Michael Dankl, der neben der Politik als Museumsangestellter arbeitet, darf sich über 11,4% der Stimmen und den lockeren Einzug in den Salzburger Landtag freuen. Sein Kernthema - das teure Wohnen - dürfte in Zeiten der Krise den Nerv getroffen haben. Ebenso wie die kommunistische Tradition, einen Teil seines Politikergehalts spenden zu wollen.