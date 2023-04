Nach Nadal: Auch Djokovic verpasst Madrid-Turnier

Nach Rafael Nadal muss auch Novak Djokovic seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Madrid absagen. Der serbische Weltranglistenerste leidet unter Schmerzen am rechten Ellbogen. Nachdem er die US-Turniere in Indian Wells und Miami wegen seiner fehlenden Corona-Impfung verpasst hatte, ist Djokovic auf Sand noch nicht richtig auf Touren gekommen.