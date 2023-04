Ein Kommunist mischt das konservative Salzburg auf

„Golf für alle!“

Dankls provokante Art, Botschaften zu platzieren, zieht. In einem Video fordert der KPÖ-Spitzenkandidat „Golf für alle!“ Er steigt damit jenem Nobel-Golfklub auf den Schlips, der für 160.000 Quadratmeter Fläche mitten in der Stadt gerade einmal 1200 Euro pro Monat zahlt. „Für diesen Mietpreis würde eine durchschnittliche Familie nicht einmal mehr eine Wohnung in Salzburg bekommen“, so Dankl.