Ein letzter 300 km/h-Ritt auf den „Teufelsberg“?

Mit einem 11,73-km/h-Schnitt war er letzten Sonntag beim Viertel-Marathon in Linz unterwegs. Am Sobnntag werden es in Landshaag auf seiner Suzuki GSX-1000R ein letztes Mal knapp 180 sein. Und - spielt das Wetter mit - bis zu 300km/h-Spitze!