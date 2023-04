„The Power of Passion“ im Wiener Konzerthaus

Das Programm beinhaltet Stücke, die sich mit der Leidenschaft des Menschen beschäftigen - in guter wie in schlechter Hinsicht. „Wir musizieren u.a. die Feuerwerksmusik von G. F. Händel, das Miserere von Allegri, Leonardo dreams of his flying machine von Eric Whitacre, Stars für 64 gestimmte Weingläser und Chor von Esenvalds, Brothers in Arms von den Dire Straits und Zadok the Priest aus den Coronation Anthems von G.F. Händel“, verspricht Dirigent Heinz Ferlesch für den 1. Mai eine spannende musikalische Reise.