Gewessler: „Fantasiezahlen ändern Physik nicht“

Die heftige Kritik an ÖVP-Kanzler Karl Nehammers Autogipfel ebbt auch am Tag danach nicht ab. Vor allem das Bekenntnis zu den vielfach als kaum aussichtsreich bewerteten E-Fuels wurde bekrittelt und teils auch belächelt, etwa von den Freiheitlichen. Eine inhaltliche Retourkutsche in Richtung Koalitionspartner kam am Donnerstag von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), die ungewohnt deutliche Worte in den Mund nahm.