Footballprofi angefahren: War‘s das mit NFL-Traum?

Eigentlich hatte Jefferson gute Chancen gehabt, in den mittleren Runden des diesjährigen NFL-Drafts gepickt zu werden, ehe er zu Ostern Opfer eines Verkehrsunfalls wurde. „Ein betrunkener Fahrer hat meinen Klienten Michael Jefferson in der Osternacht auf tragische Weise angefahren. Wäre er kein Kämpfer, hätte es Michael nicht so weit geschafft und er ist den Umständen entsprechend in guter Verfassung", erklärte Brad Sohn, der Anwalt des Wide Receivers.